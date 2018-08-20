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Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии вырос на 13%
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Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии вырос на 13% 

РЖД-Партнер 31 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Доходы от авиационных услуг в отчетный период составил 17,79 млн евро, что, по сравнению с предыдущим годом, было на 20% больше. Доходы от других услуг (в основном аренды помещений и земли) составили 10,9 млн евро, увеличившись на 1%.
В первом полугодии 2017 года оборот аэропорта Riga составлял 25,146 млн евро, прибыль — 798 тыс. евро.
В первом полугодии 2018 года в аэропорту обслужено более 3,24 млн пассажиров — на 18,2% больше, чем годом ранее.
В прошлом году оборот Рижского аэропорта составлял 54,639 млн евро (на 8,3% больше 2016 года), прибыль выросла в 9,7 раза до 3,487 млн евро.
Международный аэропорт Риги является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии. Из Риги в зимний период действуют 80, а летом — почти 100 авиамаршрутов. В аэропорту работают 19 авиакомпаний.
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