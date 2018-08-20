Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии вырос на 13%

Доходы от авиационных услуг в отчетный период составил 17,79 млн евро, что, по сравнению с предыдущим годом, было на 20% больше. Доходы от других услуг (в основном аренды помещений и земли) составили 10,9 млн евро, увеличившись на 1%.

В первом полугодии 2017 года оборот аэропорта Riga составлял 25,146 млн евро, прибыль — 798 тыс. евро.

В первом полугодии 2018 года в аэропорту обслужено более 3,24 млн пассажиров — на 18,2% больше, чем годом ранее.

В прошлом году оборот Рижского аэропорта составлял 54,639 млн евро (на 8,3% больше 2016 года), прибыль выросла в 9,7 раза до 3,487 млн евро.

Международный аэропорт Риги является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии. Из Риги в зимний период действуют 80, а летом — почти 100 авиамаршрутов. В аэропорту работают 19 авиакомпаний.