Минэкономразвития подготовило план реализации майского указа

По информации СМИ, в документе речь идёт о возведении 690 объектов, строительство которых может обойтись в семь триллионов рублей за шесть лет. При этом отмечается, что большинство проектов будет реализовываться в формате государственно-частного партнёрства. В таком случае из бюджета до 2024 года выделят 3,1 триллиона рублей, а остальные будут привлечены за счёт инвестиций.

Подчёркивается, что большая часть средств — около 6,5 триллиона рублей — будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. 155 проектов касаются строительства и реконструкции аэропортов, 296 — автодорог, мостов и развязок. Наиболее амбициозным проектом может стать строительство моста через реку Лена в районе Якутска. Его стоимость оценивается в 70-80 миллиардов рублей.

Остальные деньги пойдут на энергетику и другие сектора экономики.