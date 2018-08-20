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Минэкономразвития подготовило план реализации майского указа
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Минэкономразвития подготовило план реализации майского указа 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство экономического развития разработало и уже направило на рассмотрение Правительства план по развитию инфраструктуры в соответствии с новым майским указом президента Владимира Путина, пишет Infox.ru.
По информации СМИ, в документе речь идёт о возведении 690 объектов, строительство которых может обойтись в семь триллионов рублей за шесть лет. При этом отмечается, что большинство проектов будет реализовываться в формате государственно-частного партнёрства. В таком случае из бюджета до 2024 года выделят 3,1 триллиона рублей, а остальные будут привлечены за счёт инвестиций.
Подчёркивается, что большая часть средств — около 6,5 триллиона рублей — будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. 155 проектов касаются строительства и реконструкции аэропортов, 296 — автодорог, мостов и развязок. Наиболее амбициозным проектом может стать строительство моста через реку Лена в районе Якутска. Его стоимость оценивается в 70-80 миллиардов рублей.
Остальные деньги пойдут на энергетику и другие сектора экономики.
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