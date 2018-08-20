В Орловской области снизилась напряженность на рынке труда

В первом полугодии 2018 года в регионе отмечается снижение напряженности на рынке труда по сравнению с минувшим годом, сообщил на заседании правительства сегодня, 20 августа, начальник Управления труда и занятости Анатолий Майоров.

По информации на 1 июля текущего года в банке вакансий службы занятости населения области было 5,6 тыс. свободных рабочих мест (на 1 июля 2017 года — 5,3 тыс.). Численность безработных составила 3,4 тыс. человек (на 1 июля 2017 года — 4 тыс. человек). Уровень фиксированной безработицы на рынке труда области составил 0,9% экономически активного населения (1% на 1 июля 2017 года).

В 1 полугодии текущего года введено 466 новых рабочих мест. Из них в оптовой и розничной торговле — 112; на предприятиях обрабатывающих производств — 109; в сельском и лесном хозяйстве — 94. С января по июнь 2018 года в службу занятости обратились 6,8 тыс. человек. Из них трудоустроились 3,3 тыс. человек.

За отмеченный период в статусе безработных находились 7,5 тыс. граждан, а в 2017 году 8,6 тысяч человек.

Из средств бюджета Орловской области на мероприятия программы содействия занятости населения было потрачено 6,9 млн рублей и 82,4 млн рублей из федерального бюджета направлено на обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

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