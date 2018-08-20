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Чистая прибыль группы Росбанк по МСФО в I полугодии выросла в 1,4 раза
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Чистая прибыль группы Росбанк по МСФО в I полугодии выросла в 1,4 раза 

Прайм 49 минут назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Группа Росбанк, российская «дочка» французской банковской группы Societe Generale, в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,4 миллиарда рублей, следует из отчета группы.
Чистый процентный доход увеличился на 11,8%, до уровня в 18,3 миллиарда рублей. Чистые непроцентные доходы составили 6,98 миллиарда рублей, увеличившись на 7,7%. Прибыль на акцию выросла до 3,46 рубля с 2,49 рубля годом ранее.
Процентные расходы увеличились на 0,4% и составили 21,87 миллиарда рублей. Комиссионные расходы выросли на 15,8%, составив 1,7 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль увеличился на 15,7%, до уровня в 1,8 миллиарда рублей.
Активы группы снизились на 3,1%, составив 1,009 триллиона рублей. Обязательства сократились на 4,9%, до уровня в 863,5 миллиарда рублей.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный «Русфинанс банк», а также страховая и лизинговая компании.
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