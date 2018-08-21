Прибыль «Росбанка» по МСФО выросла в первом полугодии на 39%

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль "Росбанка" по МСФО увеличилась в первом полугодии на 39% в годовом выражении до 5,4 млрд руб., сообщает банк.

Чистый операционный доход составил 27 млрд руб. (+ 9%), чистый процентный доход — 20 млрд руб. (+ 9%). Отчисления в резервы сократились до 1,7 млрд руб. против 1,8 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.

Объем кредитов юрлиц на балансе «Росбанка» составил к 30 июня 274,9 млрд руб. против 273 млрд руб. к началу года. Розничный кредитный портфель вырос на 5,2% до 429,4 млрд руб.

Совокупный капитал «Росбанка» достиг к 30 июня 145,58 млрд руб. (+ 9,8%).