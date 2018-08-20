«Новатэк» оценивает инвестиции в комплекс по перевалке СПГ на Камчатке в 108 млрд руб

САБЕТТА (ЯНАО), 20 авг — ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в проект «Новатэка» по созданию комплекса на Камчатке для перевалки СПГ оцениваются в 108 миллиардов рублей, из них частные — в 69,5 миллиарда рублей, бюджетные — 38,5 миллиарда рублей, говорится в презентации к выступлению главы и совладельца компании Леонида Михельсона.

"Мы планируем создать перевалочные комплексы в районе Мурманска и на Камчатке. Перевалки будут созданы в незамерзающих портах, что позволит увеличить эффективность использования флота ледового класса, и, что немаловажно, позволит газифицировать и Камчатский регион, и дать газ и Мурманской области", — сказал Михельсон на совещании в Сабетте по развитию Северного морского пути (СМП) под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Общий объем инвестиций в проект (на Камчатке — ред.) — 108 миллиардов рублей: частные инвестиции (строительство плавучих хранилищ и объектов береговой инфраструктуры) — 69,5 миллиарда рублей; бюджетные инвестиции в создание объектов федеральной собственности (подходный канал и объектов безопасности мореплавания) — 38,5 миллиарда рублей", — говорится в презентации.

В качестве места строительства в ней обозначена Бечевинская бухта (расположена в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского или в 4 тысячах морских миль от Сабетты). Концепция проекта представляет из себя два судна-хранилища, возможна продажа сжиженного газа на условиях FOB на Камчатке.