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В строительство перевалочного пункта СПГ на Камчатке инвестируют 108 млрд рублей
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В строительство перевалочного пункта СПГ на Камчатке инвестируют 108 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 20 августа. / ТАСС/. Общий объем государственных и частных инвестиций в строительство перевалочного СПГ-терминала на Камчатке составит 108 млрд руб. Об этом говорится в презентации к докладу главы "Новатэка" Леонида Михельсона.
"Общий объем инвестиций — 108 млрд рублей", — говорится в документе.
При этом частные инвестиции составят 69,5 млрд рублей, бюджетные средства — 38,5 млрд рублей.
Из презентации следует, что компания определилась с местом расположения терминала — он будет находиться в Бечевинской бухте. Его мощность составит порядка 20 млн тонн СПГ в год.
Леонид Михельсон сообщил, что аналогичный перевалочный пункт на западном направлении — в Мурманской области, может быть расположен в губе Ура, его мощность также составит около 20 млн тонн СПГ.
"Мы прорабатываем с Минобороны размещение перевалки в губе Ура. Мы очень рады тому, что идет рабочее обсуждение. Чувствуем поддержку, я думаю, что в ближайшее время определимся с окончательным местоположением. Для нас главное доступность бухты 365 дней в году", — отметил Михельсон.
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