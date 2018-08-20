В строительство перевалочного пункта СПГ на Камчатке инвестируют 108 млрд рублей

Леонида Михельсона. САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 20 августа. / ТАСС /. Общий объем государственных и частных инвестиций в строительство перевалочного СПГ-терминала на Камчатке составит 108 млрд руб. Об этом говорится в презентации к докладу главы "Новатэка"

"Общий объем инвестиций — 108 млрд рублей", — говорится в документе.

При этом частные инвестиции составят 69,5 млрд рублей, бюджетные средства — 38,5 млрд рублей.

Из презентации следует, что компания определилась с местом расположения терминала — он будет находиться в Бечевинской бухте. Его мощность составит порядка 20 млн тонн СПГ в год.

Леонид Михельсон сообщил, что аналогичный перевалочный пункт на западном направлении — в Мурманской области, может быть расположен в губе Ура, его мощность также составит около 20 млн тонн СПГ.