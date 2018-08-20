Ещё
Стали меньше тратить: средний чек россиян достиг нового минимума
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.39
76.81
77.07
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.53
+0.40 Золото
1186.30
+0.05 РТС
1063.46
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1438
–0.0116
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Стали меньше тратить: средний чек россиян достиг нового минимума 

Vgoroden.ru 17 минут назад
Фото: В городе N
Средний чек россиян в магазинах достиг своего минимума за последние два года. В июле он составил 496 рублей, утверждают эксперты из исследовательского холдинга «Ромир».
Читайте также
Мутко анонсировал повышение тарифов ЖКХ  Специалисты утверждают: таким маленьким средний чек не был с марта 2016 года. При этом инфляция в прошлом месяце составляла 0,3%.
По данным исследования, в июне средний чек в России равнялся 513 рублям. Таким, образом, за последний месяц этот показатель снизился на 3,3%. Отмечается, что средний чек в стране уменьшается уже четыре месяца подряд.
Интересно, что такая ситуация складывается во всех федеральных округах, кроме одного — Северо-Кавказского. Там итоговая сумма чеков в магазинах в июле в среднем выросла на 92 рубля или 15%. Что касается других округов, то в СЗФО средний чек упал на 7,4% — до 564 рублей, в ЮФО — на 7,6% (до 423 рублей), в ДФО — на 7,5% (до 442 рублей). В Приволжье показатель уменьшился на 3,7% (415 рублей), и, наконец, в Сибири — на 4% (409 рублей).
Как сообщалось ранее, инфляция в России может ускориться из-за падения рубля.
Vgoroden.ru: последние новости
Ковернинским сиротам обещали дать жилье после вмешательства прокуратуры Российский рубль может упасть на 15% В России установили новую минимальную цену на водку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки нового банковского кризиса15
Россиян могут оставить без all inclusive39
Коррупционеры будут платить пенсии россиянам62
Россиянам предложили увеличить отпуск90
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды290
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение