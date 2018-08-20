Стали меньше тратить: средний чек россиян достиг нового минимума

Средний чек россиян в магазинах достиг своего минимума за последние два года. В июле он составил 496 рублей, утверждают эксперты из исследовательского холдинга «Ромир».

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Мутко анонсировал повышение тарифов ЖКХ Специалисты утверждают: таким маленьким средний чек не был с марта 2016 года. При этом инфляция в прошлом месяце составляла 0,3%.

По данным исследования, в июне средний чек в России равнялся 513 рублям. Таким, образом, за последний месяц этот показатель снизился на 3,3%. Отмечается, что средний чек в стране уменьшается уже четыре месяца подряд.

Интересно, что такая ситуация складывается во всех федеральных округах, кроме одного — Северо-Кавказского. Там итоговая сумма чеков в магазинах в июле в среднем выросла на 92 рубля или 15%. Что касается других округов, то в СЗФО средний чек упал на 7,4% — до 564 рублей, в ЮФО — на 7,6% (до 423 рублей), в ДФО — на 7,5% (до 442 рублей). В Приволжье показатель уменьшился на 3,7% (415 рублей), и, наконец, в Сибири — на 4% (409 рублей).

Как сообщалось ранее, инфляция в России может ускориться из-за падения рубля.