Задолженность предприятий Кубани по зарплате в июле 2018 года выросла на 27%

Просроченная задолженность предприятий Краснодарского края по заработной плате на 1 августа 2018 года составила 43,4 млн рублей, что на 9,2 млн рублей, или 17% больше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Долги перед сотрудниками на 1 августа, по данным статистического наблюдения, имели пять организаций. Своевременно оплату за труд не получили более 500 человек.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском крае в июне 2018 года составила 34,64 тыс. рублей. По сравнению с маем 2018 года рост составил 0,5%, а относительно июня 2017 года — на 9,3%.