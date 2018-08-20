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Задолженность предприятий Кубани по зарплате в июле 2018 года выросла на 27%
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Задолженность предприятий Кубани по зарплате в июле 2018 года выросла на 27% 

Деловая газета. Юг 12 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Просроченная задолженность предприятий Краснодарского края по заработной плате на 1 августа 2018 года составила 43,4 млн рублей, что на 9,2 млн рублей, или 17% больше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба Краснодарстата.
Долги перед сотрудниками на 1 августа, по данным статистического наблюдения, имели пять организаций. Своевременно оплату за труд не получили более 500 человек.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском крае в июне 2018 года составила 34,64 тыс. рублей. По сравнению с маем 2018 года рост составил 0,5%, а относительно июня 2017 года — на 9,3%.
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