ГТЛК будет докапитализирована на 5 млрд рублей для приобретения 31 вертолета

Государственная Транспортная Лизинговая Компания будет докапитализирована в 2018 году на 5 млрд рублей в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , сообщает ГТЛК.

Постановлением правительства № 916 от 6 августа 2018 года предполагается, что выделенные бюджетные средства пойдут на приобретение 31 вертолета производства «Вертолетов России»: 24 вертолетов Ми-8 и семи легких многоцелевых вертолетов «Ансат». Согласно документу, в 2019 году «Вертолеты России» поставят ГТЛК 12 вертолетов Ми-8 и три вертолета «Ансат», в 2020 году — 12 самолетов Ми-8 и четыре «Ансата». Для приобретения вертолетов ГТЛК дополнительно привлечет 7 млрд рублей на рынке.