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ГТЛК будет докапитализирована на 5 млрд рублей для приобретения 31 вертолета
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ГТЛК будет докапитализирована на 5 млрд рублей для приобретения 31 вертолета 

Банки.ру 1 час назад
Государственная Транспортная Лизинговая Компания будет докапитализирована в 2018 году на 5 млрд рублей в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ГТЛК.
Постановлением правительства № 916 от 6 августа 2018 года предполагается, что выделенные бюджетные средства пойдут на приобретение 31 вертолета производства «Вертолетов России»: 24 вертолетов Ми-8 и семи легких многоцелевых вертолетов «Ансат». Согласно документу, в 2019 году «Вертолеты России» поставят ГТЛК 12 вертолетов Ми-8 и три вертолета «Ансат», в 2020 году — 12 самолетов Ми-8 и четыре «Ансата». Для приобретения вертолетов ГТЛК дополнительно привлечет 7 млрд рублей на рынке.
В ГТЛК напоминают, что ее чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 380 млн рублей против убытка в 2,1 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,9 раза до 17 млрд рублей. Положительная динамика финансовых показателей согласно отчетности по РСБУ позволит ПАО «ГТЛК» выплатить дивиденды за 2017 год. По распоряжению Минтранса России компания направит на эти меры 107,7 млн рублей.
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