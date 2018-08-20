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Китайский госконцерн получил многомиллиардный контракт у российского предприятия ОПК
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Китайский госконцерн получил многомиллиардный контракт у российского предприятия ОПК 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Китайский государственный концерн China Communications Construction Company Ltd. (СССС) проведет дноуглубительные работы для ООО «Судостроительный комплекс „Звезда“ в бухте Большой камень Приморского края, согласно выигранному тендеру.
Изначально работы по углублению дна были оценены ССК „Звезда“ в 16,2 млрд рублей, однако позже компания снизила их стоимость до 15,7 млрд рублей, сообщает РБК.
Все подававшие заявки фирмы выставили цену свыше 20 млрд рублей. После переговоров китайская СССС согласилась провести работы по тендеру за 15,291 млрд рублей. До декабря 2019 компания из Китая должна завершить углубление дна.
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