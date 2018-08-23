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Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей
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Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей 

Волга Ньюс 40 минут назад
Фото: 63.ru
Напомним, задачу по снижению долговой нагрузки бюджета Дмитрий Азаров определил одной из приоритетных для регионального правительства с первых дней работы в должности. Благодаря комплексным мерам уже к 1 января 2018 года госдолг был сокращен на 3 млрд рублей. Аналогичного результата — сокращения долга почти на 3 млрд рублей — удалось добиться и за истекший период 2018 года.
"Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем получить реструктуризацию на ранее набранные кредиты, а также участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Сегодня мы не можем себе позволить взять дополнительно 10-15 миллиардов заимствований на реализацию самых важных инвестпроектов. Возможности формировать дефицитный бюджет — нет, только с профицитом, чтобы гасить долги предыдущих лет, хотя по бюджету следующего года у нас складывается непростая ситуация, — подчеркнул глава региона. — Оставлять нашим детям, внукам долги — не имеем права. Тот, кто чувствует ответственность, так не поступает. Мы должны, как наши отцы и деды, передавать достояние, то, что может стать отправной точкой для будущих побед и достижений. А о каких победах можно говорить, если нашим потомкам придется с долгами разбираться? Такого допустить не могу!"
Напомним, по состоянию на начало 2017 года госдолг Самарской области составлял 67,4 млрд рублей.
Помимо погашения госдолга в конце декабря 2017 г. минфином региона были заключены дополнительные соглашения с Минфином России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Регион получил возможность продлить на 7 лет срок погашения кредитов на общую сумму 12,2 млрд рублей.
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