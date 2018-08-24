Региональные власти занялись погашением государственного долга Самарской области

Региональные власти пытаются снизить долговую нагрузку

Региональному правительству удалось сократить государственный долг Самарской области почти на 6 миллиардов рублей за год. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий 63-го региона.

Благодаря комплексным мерам уже к 1 января 2018 года государственный долг удалось сократить на 3 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда рублей удалось погасить за прошедший период текущего года.