Региональные власти занялись погашением государственного долга Самарской области 

Региональные власти пытаются снизить долговую нагрузку
Региональному правительству удалось сократить государственный долг Самарской области почти на 6 миллиардов рублей за год. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий 63-го региона.
Благодаря комплексным мерам уже к 1 января 2018 года государственный долг удалось сократить на 3 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда рублей удалось погасить за прошедший период текущего года.
— Мы исполняем взятые на себя обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем получить реструктуризацию на ранее набранные кредиты, а также участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Сегодня мы не можем себе позволить взять дополнительно 10–15 миллиардов заимствований на реализацию самых важных инвестпроектов, — пояснил Дмитрий Азаров.