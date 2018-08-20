«Ромир»: Россияне усилили экономию на продуктах

Индекс среднего чека россиянина в июле составил 496 рублей. Результаты анализа потребительской активности граждан сегодня, 20 августа, опубликовал исследовательский холдинг «Ромир».

Эксперты отметили, что показатели продолжают снижение уже четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. Потребительская активность выросла только в Северно-Кавказском федеральном округе. Сумма чека здесь составила 681 рубль, увеличившись на 92 рубля. Сумма чека в Москве снизилась всего на 1,2%, составив 677 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей.

В Приволжском федеральном округе этот показатель снизился за месяц на 3,7% — до 415 рублей.

Как подчеркнули исследователи, больше всего индекс упал в городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей — на 7,3%.

«Среди разных типов торговых точек увеличить средний чек удалось только магазинам традиционной торговли. Правда, рост составил минимальные 4 рубля — до 236 рублей (+1,7%). В остальных торговых точках показатели упали. Более других в гипермаркетах — здесь средний чек составил в июле 741 рубль (падение на 9%). Средний чек супермаркетов составил 347 рублей (снижение на 4,8%), дискаунтеров — 340 рублей (снижение на 3,4%)», — добавили в «Ромир», отметив, что данные получены у 40 тысяч потребителей в 220 городах.