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Названы сроки нового банковского кризиса
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Названы сроки нового банковского кризиса 

Авторадио 13 минут назад
Неоправданный рост потребительского кредитования может спровоцировать в России банковский кризис в течение двух лет. Как отмечается в исследовании рейтингового агентства «Эксперт», рост конкуренции в корпоративном секторе заставил банки переключиться на работу с физлицами. Повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля приведут к снижению платежеспособности населения, реальные доходы которого в последние годы не росли. Все это должно спровоцировать рост дефолтов по кредитам физических лиц в 2019-2020 годах, отмечает рейтинговое агентство.
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