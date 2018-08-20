На торги для малого бизнеса у метро выставлено 70 помещений

Как рассказали «РГ» в департаменте по конкурентной политике Москвы, у всех помещений свободное назначение, а значит, использовать их арендаторы смогут без всяких ограничений — как под торговлю, так и под оказание разных услуг. «Около 300 объектов аренды выставлены на инвестиционном портале Москвы, из них 69 расположены в пределах 600 метров от станций метро, — уточнил „РГ“ глава департамента Геннадий Дегтев . — Большая часть помещений находится в местах с отлично развитой деловой, досуговой и социальной инфраструктурой». Дегтев убежден, что удобное расположение помещений обеспечит на торгах высокую конкуренцию. К примеру, одно из них площадью 38 кв.м. находится прямо в здании Московского детского театра эстрады на Бауманской улице — станция подземки от него буквально через дорогу. Стартовая стоимость этих площадей — 372 тыс. рублей в год, но в ходе торгов она может увеличиться.

Корреспондент «РГ» решил сравнить цену с аналогичными предложениями на рынке и зашел на популярный сайт недвижимости в раздел «торговые площади». Вариантов много, есть и возле метро «Бауманская». Практически у всех коммерческих арендодателей цены оказались значительно выше. Например, даже за меньшую площадь — всего 28 кв.м. на первом этаже бизнес-центра — просят 80 тыс. рублей в месяц, в год это будет уже 480 тыс. А ведь площадь даже меньше, чем в случае с городским помещением в театре.

Но недвижимость, арендованная у города, привлекает предпринимателей не только ценами. Доверие им внушают прозрачность сделки, отсутствие посредников, а также уверенность в том, что все, что записано в договоре, будет соблюдаться. Тем более что заключается он чаще всего на 10 лет, что немаловажно для стабильного развития своего дела. Больше всего помещений у метро город сейчас предлагает в Восточном округе и центральной части города, а также в Южном, Северном, Западном и других округах. В собственность столицы помещения попадают разными путями, но чаще всего это площадки в новостройках. Кроме того, помещение могут выставить на торги, если истек прежний договор аренды.

В департаменте по конкурентной политике говорят, что даже традиционное летнее снижение деловой активности в этом году не повлияло на аукционы по аренде городской недвижимости. «За три неполных летних месяца на единой торговой площадке Москвы реализовано более 50 лотов общей площадью 8,8 тыс. „квадратов“, — говорит Дегтев. — По итогам летних торговых сессий в среднем на лот претендуют три потенциальных арендатора. Итоговая цена годовой аренды увеличивается на 60 процентов и в среднем составляет 12,3 тыс. рублей за квадратный метр».