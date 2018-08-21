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Питьевую воду очистят повышением тарифов
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Питьевую воду очистят повышением тарифов 

News.ru 24 минуты назад
Федеральные проекты «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги» будут профинансированы за счет роста тарифов на водоснабжение и водоотведение. Соответствующее поручение Минприроды и Минстрою дал первый вице-премьер Антон Силуанов.
По данным газеты «Известия», на реализацию этих направлений нацпроекта «Экология» требуется 782 млрд рублей.
Таким образом, для того, чтобы покрыть расходы, правительству будет необходимо поднять тарифы для населения максимум на 1,5%.
Для успешной реализации проекта «Питьевая вода» потребуется провести инвентаризацию централизованных систем водоснабжения и реконструировать некоторые из них. На эти цели будет выделено 450 млрд рублей из федерального бюджета и 100 млрд рублей из региональных.
В рамках проекта «Оздоровление реки Волги» планируется сократить объем загрязненных сточных вод, а также провести реконструкцию большинства стоков и построить все необходимые очистные сооружения для ликвидации экологического вреда, наносимого промышленными предприятиями. На эти цели предлагалось выделить 135 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов и еще 97 млрд — из внебюджетных источников.
Ранее News.ru писал о том, что лидерами по росту цен на коммунальные услуги за прошедший месяц стали четыре субъекта РФ. Тарифы в российских регионах были в очередной раз проиндексированы 1 июля.
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