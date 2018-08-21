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Мост на Сахалин могут построить по концессии
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Мост на Сахалин могут построить по концессии 

Вести Экономика 24 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» Частный инвестор может построить только мост или дорогу, а может взяться за реализацию всего комплекса, включая порт на Сахалине.
Фото: Wikimedia commons
ОАО РЖД направило в профильные ведомства предложение о реализации проекта Сахалинского моста с помощью концессии. Об этом сообщает Коммерсант, ознакомившийся с инициативой монополии. По предварительным подсчетам строительство в общей сложности обойдется 540,3 млрд руб. Стройка пройдет в 2018-2023 годах.
Проект Сахалинского моста, помимо, непосредственно моста, включает железную дорогу протяженностью 585 км от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре-Ванино до пролива Невельского, а затем к станции Ныш на Сахалине. Длина самого моста составит 6 км. Стоимость его строительства составит примерно половину от общей суммы: конструкцию оценили в 252,8 млрд руб.
Мост уже включен в инвестпрограмму ОАО РЖД (затраты оценены в 290,3 млрд руб.), как отмечает издание, актуализировано ТЭО 2013 года.
Кроме РЖД деньги на реализацию проекта выделят из бюджета (100 млрд руб.), Фонда развития Дальнего Востока (90 млрд руб.). Участие в финансировании также примет Корпорация развития Сахалинской области, вложив 60 млрд руб.. Кроме того, предлагается нулевая ставка налога на имущество до 2073 года.
Как сообщает «Коммерсант», возможный концессионер может заняться реализацией отдельных участков: только моста (252,8 млрд руб.), всей дороги (540,3 млрд руб.), кроме порта, или же сразу комплекса, вместе с новым портом на Сахалине (570,3 млрд руб.).
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