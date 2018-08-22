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СМИ: МЭР не включило мост на Сахалин в проект плана развития
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СМИ: МЭР не включило мост на Сахалин в проект плана развития 

Прайм 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ не включило проект строительства моста на Сахалин в проект плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, при этом в проект плана вошли ВСМ Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск, пишет в среду газета «Ведомости».
Минэкономразвития отобрало 200 инфраструктурных проектов, строительство которых частично оплатит бюджет. Всего за шесть лет на них может быть потрачено 6,9 триллиона рублей (3,1 триллиона из федерального бюджета, в котором уже предусмотрено 1,2 триллиона), пишет издание. При отборе министерство рассматривало только те проекты, достроить которые планируется до 2024 года, а также оценивало вклад в достижение целей майского указа президента РФ Владимира Путина, отмечает газета.
Президент РФ в майском указе поручил правительству подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и утвердить его до 1 октября 2018 года. Он должен обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории РФ через расширение и модернизацию железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. Целевым показателем также является гарантированное обеспечение доступной электроэнергией на территории страны.
Так, самый дорогой проект для бюджета — строительство и реконструкция дорог маршрута Европа — Западный Китай: на него необходимо 560 миллиардов рублей, из которых бюджет может вложить 361 миллиард, отмечает издание. Стоимость реконструкции дороги М7 «Волга» оценивается еще в 375 миллиардов рублей, из которых 345 миллиардов может заплатить бюджет. Из всех проектов ВСМ Минэкономразвития предлагает построить лишь ВСМ Москва — Казань (первый участок до Владимира) и Екатеринбург — Челябинск (из 1,5 триллиона рублей общей стоимости двух проектов 350 миллиардов может дать бюджет), пишет издание.
При этом двух крупнейших проектов — строительства моста на Сахалин (стоимость оценивается в 637,5 миллиарда рублей) и дороги Джубга — Сочи — в плане нет, подчеркивает газета. Это политические проекты, если президент решит их реализовать, включать их в план не нужно, сообщил изданию чиновник.
Сейчас план находится на согласовании в правительстве, сообщил газете чиновник. Проекты еще будут проходить фильтры, заявил представитель Минэкономразвития, также будет учитываться прогноз грузовых и пассажирских перевозок до 2024 года.
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