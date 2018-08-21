Чистая прибыль китайской компании недвижимости «Ванькэ» выросла на 24,9 проц. в первом полугодии 2018 г.

Шэньчжэнь, 21 августа / Синьхуа / — Чистая прибыль компании «Ванькэ» /Vanke/, одного из ведущих китайских девелоперов, выросла на 24,9 проц. в первом полугодии этого года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении компании.

Как сообщила компания, в первые шесть месяцев этого года объем чистой прибыли составил 9,12 млрд юаней /около 1,32 млрд долларов США/.

Согласно сообщению компании, в первом полугодии доходы компании выросли на 51,8 проц. в годовом выражении и достигли 105,97 млрд юаней.

Кроме девелоперской деятельности и услуг, компания «Ванькэ» также начала предоставлять услуги по аренде квартир в 2018 году.

По состоянию на конец июня, операции компании «Ванькэ» по долгосрочной аренде охватывали 30 крупных городов, где в общей сложности было сдано в аренду более 40 тыс. квартир. -0-