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Чистая прибыль китайской компании недвижимости «Ванькэ» выросла на 24,9 проц. в первом полугодии 2018 г.
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Чистая прибыль китайской компании недвижимости «Ванькэ» выросла на 24,9 проц. в первом полугодии 2018 г. 

ИА Синьхуа 13 минут назад
Шэньчжэнь, 21 августа /Синьхуа/ — Чистая прибыль компании «Ванькэ» /Vanke/, одного из ведущих китайских девелоперов, выросла на 24,9 проц. в первом полугодии этого года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении компании.
Как сообщила компания, в первые шесть месяцев этого года объем чистой прибыли составил 9,12 млрд юаней /около 1,32 млрд долларов США/.
Согласно сообщению компании, в первом полугодии доходы компании выросли на 51,8 проц. в годовом выражении и достигли 105,97 млрд юаней.
Кроме девелоперской деятельности и услуг, компания «Ванькэ» также начала предоставлять услуги по аренде квартир в 2018 году.
По состоянию на конец июня, операции компании «Ванькэ» по долгосрочной аренде охватывали 30 крупных городов, где в общей сложности было сдано в аренду более 40 тыс. квартир. -0-
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