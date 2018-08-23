Ещё
Кабмин дополнил жилищную госпрограмму пунктами о качестве городской среды и услуг ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.60
–0.13 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1578
+0.0051
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Кабмин дополнил жилищную госпрограмму пунктами о качестве городской среды и услуг ЖКХ 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Усолье.Инфо
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ дополнило госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» целевыми показателями качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. Соответствующие параметры содержатся в постановлении кабмина от 14 августа, опубликованном на официальном сайте правительства.
Это же постановление, как сообщалось ранее, позволяет гражданам, получающим социальные выплаты на жилье, использовать их для участия в долевом строительстве.
"Позицию, касающуюся целей программы и их значений по годам ее реализации, дополнить целями следующего содержания: повышение индекса качества городской среды; обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства, выражающееся в увеличении к 2025 году индекса качества жилищно-коммунальных услуг в среднем по РФ до 23,5 (пункта)", — говорится в документе.
При этом, согласно постановлению, плановые значения индекса качества городской среды на 2018 — 2025 годы «будут утверждены после определения его значений за 2017 год».
ТАСС: последние новости
Первых дольщиков Urban Group включили в реестр требований жилых помещений "Почта России" выпустила марку с символикой Росреестра Поступление налогов в бюджет Башкирии в первом полугодии выросло на 21 млрд рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы203
Рубль достиг антирекорда 2016 года255
Китай нанес ответный удар по Трампу290
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение