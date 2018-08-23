Кабмин дополнил жилищную госпрограмму пунктами о качестве городской среды и услуг ЖКХ

МОСКВА, 23 августа. / ТАСС /. Правительство РФ дополнило госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» целевыми показателями качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. Соответствующие параметры содержатся в постановлении кабмина от 14 августа, опубликованном на официальном сайте правительства.

Это же постановление, как сообщалось ранее, позволяет гражданам, получающим социальные выплаты на жилье, использовать их для участия в долевом строительстве.

"Позицию, касающуюся целей программы и их значений по годам ее реализации, дополнить целями следующего содержания: повышение индекса качества городской среды; обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства, выражающееся в увеличении к 2025 году индекса качества жилищно-коммунальных услуг в среднем по РФ до 23,5 (пункта)", — говорится в документе.

При этом, согласно постановлению, плановые значения индекса качества городской среды на 2018 — 2025 годы «будут утверждены после определения его значений за 2017 год».