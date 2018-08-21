Цены на курятину пошли вниз после взлета

— На рынке мяса кур цены сейчас немного притормозили рост и даже пошли на снижение. Например, по охлажденной тушке оптовая цена снизилась на один-два рубля. Килограмм сейчас стоит в среднем около 180 рублей.

Также откат цен идет по куриным окорочкам. Цены на куриное филе стабилизировались и балансируют где-то на уровне 205-210 рублей за килограмм в опте. Период пиковых цен, который был еще пару недель назад, прошел, есть снижение.

На российском рынке мяса кур хватает. У нас достаточно высокая обеспеченность по этому виду продовольствия.

Кроме того, производители понимают, что при повышении цены объем продаж будет снижаться. Поэтому они пересматривают операционные издержки и будут стараться снижать свою маржу, не такую уж и большую, чтобы проходить по ценам и сохранять хотя бы какой-то уровень продаж на уровне прошлого года.

Мы также делаем прогноз, что к началу осени традиционно производство курятины будет расти, предложение на рынке также увеличится. Потому мы сомневаемся, что будет какой-то рост цен. Наоборот, рынок сейчас сбалансирован, и рисков роста цен для конечного потребителя по курятине мы не видим.