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Цены на курятину пошли вниз после взлета
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Цены на курятину пошли вниз после взлета 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
— На рынке мяса кур цены сейчас немного притормозили рост и даже пошли на снижение. Например, по охлажденной тушке оптовая цена снизилась на один-два рубля. Килограмм сейчас стоит в среднем около 180 рублей.
Также откат цен идет по куриным окорочкам. Цены на куриное филе стабилизировались и балансируют где-то на уровне 205-210 рублей за килограмм в опте. Период пиковых цен, который был еще пару недель назад, прошел, есть снижение.
На российском рынке мяса кур хватает. У нас достаточно высокая обеспеченность по этому виду продовольствия.
Кроме того, производители понимают, что при повышении цены объем продаж будет снижаться. Поэтому они пересматривают операционные издержки и будут стараться снижать свою маржу, не такую уж и большую, чтобы проходить по ценам и сохранять хотя бы какой-то уровень продаж на уровне прошлого года.
Мы также делаем прогноз, что к началу осени традиционно производство курятины будет расти, предложение на рынке также увеличится. Потому мы сомневаемся, что будет какой-то рост цен. Наоборот, рынок сейчас сбалансирован, и рисков роста цен для конечного потребителя по курятине мы не видим.
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