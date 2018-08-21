Инвестиции в нефтяной сектор Красноярского края за полгода возросли на треть

КРАСНОЯРСК, 21 августа. / ТАСС /. Инвестиции в нефтяной сектор Красноярского края за первые шесть месяцев 2018 года возросли на треть — почти до 45 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник член комитета по энергетике Госдумы Виктор Зубарев.

"Объем инвестиций в ТЭК регионов енисейской Сибири (Красноярский край, Хакасия, Тува — прим. ТАСС) в первой половине 2018 года приблизился к 50 млрд рублей. В том числе на нефтяной сектор Красноярского края пришлось почти 45 млрд рублей инвестиций — показатель прошлого года превышен более чем на 30%", — сказал он.

По словам Зубарева, более 3 млрд рублей инвестировано в добычу угля в енисейской Сибири, основной объем пришелся на месторождения в Хакасии (2,5 млрд рублей). Он также отметил, что рост инвестиций способствовал высоким темпам добычи угля и нефти. В Красноярском крае добыто более 14 млн тонн нефти (четвертое место среди регионов России) и почти 25 млн тонн угля. В Хакасии и Туве — соответственно 13 млн и 900 тыс. тонн угля.