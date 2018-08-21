Лысьвенский метзавод получил 430 миллионов рублей чистой прибыли

В первой половине 2018 года чистая прибыль ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» (входит Группы ММК) достигла 430 миллионов рублей. Тогда как годом ранее чистый убыток предприятия составлял 275 миллионов рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», выручка выросла почти в 2,4 раза, до 6,798 миллиарда рублей, валовая прибыль — в 3,2 раза, до 1,051 миллиарда. В 3,3 раза увеличилась прибыль от продаж, до 721 миллиона рублей.

На начало 2018 года долгосрочные обязательства компании составляли 4,276 миллиарда рублей, на конец июня они снизились до 4,17 миллиарда. Краткосрочные обязательства выросли с 2,37 до 5,837 миллиарда рублей, основную роль сыграл рост в 2,6 раза кредиторской задолженности (до 5,148 миллиарда рублей).

Дебиторская задолженность увеличилась более чем в 6 раз — с 371,3 миллиона до 2,442 миллиарда рублей.

В конце прошлого года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приобрело 100% ООО «ЛМК», владеющего 100% акций ЗАО «ЛМЗ». Цена сделки составила 614 миллиона рублей с учетом переуступки долгов ЛМЗ, которые на тот момент составляли 5,517 миллиарда рублей. То есть ЛМЗ — производство электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями — обошелся ММК в 6,131 миллиарда рублей.

В конце мая акционеры ЗАО «ЛМЗ» приняли решение о реорганизации компании в одноименное ООО.