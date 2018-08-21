В Омске перед началом отопительного сезона банкротится «Тепловая компания»

Иск о самобанкротстве крупнейшего поставщика тепловой энергии подан в Арбитражный суд Омской области. Арбитражным судом Омской области сегодня, 21 августа, зарегистрировано заявление о самобанкротстве МП г. Омска «Тепловая компания». Судя по картотеке дела, пока речь идет о долге в 11,1 млн руб. В приемной директора предприятия Владимира Шебанкова заявили, что руководитель на совещании и пока дать комментарий не может.

"Тепловую компанию" пытались банкротить несколько раз, но дело удавалось урегулировать миром. Сейчас же предприятие само инициировало процедуру, вероятно, таким образом ее руководство рассчитывает пройти процедуру финансового оздоровления и возможно сохранить крупнейший городской актив.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год, выручка МП «Тепловая компания» составила 2,9 млрд руб. (2,7 млрд руб. в 2016 году). Убыток превысил 32 млн руб. (в 2016-м убыток составлял 103,8 млн руб.). Основной кредитор предприятия — ООО «Газпром межрегионгаз Омск», которому «Тепловая компания» задолжала почти полмиллиарда рублей за поставку газа. Ранее поставщик голубого топлива заявлял об отключении котельных муниципального предприятия. Чтобы этого не допустить, решено было взять несколько кредитов на общую сумму в 300 млн руб. Добавим, что «Тепловая компания» является крупнейшим поставщиком, обслуживая 90% потребителей города.