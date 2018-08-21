«Ведомости»: Бюджет цифровой экономики на 2019–2024 годы оценили в 1,2 трлн рублей

В росписи бюджета предусмотрены средства на период с 2019 по 2021 годы — чуть больше 120 млрд рублей, уточняет издание. Для реализации программы властям потребуется привлечь еще 1,08 трлн рублей.

Деньги хотят направить на финансирование работы по шести направлениям цифровой экономики.

Развитие сетей связи и дата-центров, разработка технологий 5G, внедрение платформ работы с данными обойдутся в 627,9 млрд рублей. Новое направление цифрового госуправления (IT-технологии для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности) будет стоить 233,1 млрд рублей.

Кадры для цифровой экономики потребуют 138,9 млрд рублей. Работа в этом направлении предусматривает совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков. На цифровые технологии потратят 125,3 млрд

Меньше всего средств выделят на работу с информационной безопасностью — 18 млрд рублей, а также нормативное регулирование работы новых технологий — 1,5 млрд рублей.

Такие оценки содержатся в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова , состоявшегося на прошлой неделе, уточняют «Ведомости» . Издание знакомились с копией документа, его подлинность подтвердили участник совещания и чиновник финансово-экономического блока.