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Нефтяники попросили у правительства РФ 200 млрд рублей для сохранения низких цен на топливо
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Нефтяники попросили у правительства РФ 200 млрд рублей для сохранения низких цен на топливо 

Клопс.Ru 26 минут назад
Фото: Инфо 24
Представители нефтяных компаний попросили правительство РФ вдвое увеличить выплачиваемые им субсидии для сохранения низких цен на бензин. В 2019 году они хотели бы получить от государства 200 млрд рублей, пишет РБК.
Как поясняет издание, речь идёт о так называемой демпфирующей надбавке, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит нефтяным компаниям сохранять низкие цены на бензин и дизель на внутреннем рынке. На эти цели государство планирует в следующем году выделить 120 млрд рублей. Однако нефтяники посчитали цифру слишком маленькой и попросили увеличить размер надбавки ещё как минимум на 80 млрд рублей.
"Внутренний рынок просто не может переварить то давление, которое оказывается в виде роста мировых цен, которые ещё и умножены на ослабление рубля", — сообщил замглавы "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Позицию компаний поддержали и в Минэнерго. Обсуждение размеров компенсации продолжится в сентябре.
Ранее сообщалось, что в России цены на топливо выросли на 7%.
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