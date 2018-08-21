РБК: сдерживание цен на бензин может обойтись в 200 млрд рублей

Российское правительство может изменить бюджетную субсидию для нефтяных компаний за счет так называемой демпфирующей надбавки, предназначенной для сдерживания внутренних цен на топливо при росте мировых цен на нефть.

Другой источник, близкий к администрации президента , рассказал, что параметры компенсации нефтяникам будут обсуждаться в сентябре.

Демпфирующая надбавка была придумана в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли — для предотвращения резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке (такого, как происходил минувшей весной). Эта надбавка представляет собой компенсацию нефтяникам части экспортной премии — в 2019 году 60%, затем 50%.

По словам источника РБК в одном из профильных министерств, в следующем году компенсация могла бы составить около 120 млрд рублей — в зависимости от цен на нефть и курса рубля.

Нефтяники же просят компенсировать им 100% экспортной премии — то есть, получается, рассчитывают получить около 200 млрд рублей в 2019 году.