Ещё
РБК: сдерживание цен на бензин может обойтись в 200 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.90
$
67.31
77.06
77.20
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.11
–0.12 Золото
1195.32
–0.01 РТС
1065.34
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1533
–0.0066
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

РБК: сдерживание цен на бензин может обойтись в 200 млрд рублей 

Инфо 24 42 минуты назад
Фото: Инфо 24
Российское правительство может изменить бюджетную субсидию для нефтяных компаний за счет так называемой демпфирующей надбавки, предназначенной для сдерживания внутренних цен на топливо при росте мировых цен на нефть.
Такое предложение в начале августа направило в правительство министерство энергетики, которому вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проанализировать этот вопрос, сообщает РБК со ссылкой на свои источники — трех федеральных чиновников.
Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал, что параметры компенсации нефтяникам будут обсуждаться в сентябре.
Демпфирующая надбавка была придумана в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли — для предотвращения резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке (такого, как происходил минувшей весной). Эта надбавка представляет собой компенсацию нефтяникам части экспортной премии — в 2019 году 60%, затем 50%.
По словам источника РБК в одном из профильных министерств, в следующем году компенсация могла бы составить около 120 млрд рублей — в зависимости от цен на нефть и курса рубля.
Нефтяники же просят компенсировать им 100% экспортной премии — то есть, получается, рассчитывают получить около 200 млрд рублей в 2019 году.
Инфо 24: последние новости
Ховринскую больницу на севере Москвы снесут через полгода Россия заплатит 642 млн рублей за ремонт купола Капитолия на Кубе Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ дважды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы оставят Россию без газа280
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства27
Трамп выставил Москве условия373
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Долг Украины «повесили» на граждан97
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение