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Наметилась тенденция: в Самаре подешевел бензин и дизельное топливо
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Наметилась тенденция: в Самаре подешевел бензин и дизельное топливо 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
АИ-98 упал в цене на 0,85%
В областной столице незначительно снизились цены на топливо. Об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики по Самарской области.
— По сравнению с прошлой неделей в городе подешевели все виды бензина. Средняя цена на АИ-92 составила 40,72 рублей (-0,71%), на АИ-95 — 43,73 рубля (-0,5%), на АИ-98 — 50,4 рублей (-0,85), — рассказали в Самарастате.
Также эксперты отметили снижение стоимости дизельного топлива — 42,91 рубля за литр (-0,19%).
Вместе с тем в магазинах подорожала свинина на 1,02%, охлажденная курица на 1,78%, карамель на 1,7% и хлеб на 1,99%.
63.ru: последние новости
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