Чистая прибыль банка «ФК Открытие» по МСФО снизилась на 12%

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль банка «ФК Открытие» по МСФО в I полугодии сократилась на 12,1% до 1,8 млрд руб., сообщается в отчетности банка.

Банк получил чистый убыток во втором квартале в размере 3,2 млрд руб. против прибыли в 1,7 млрд руб. за этот период годом ранее.

Активы банка к 30 июня снизились на 30% до 1,978 трлн руб. с начала года.

Банк «Открытие» с прошлого года находится на санации Банка России через Фонд консолидации банковского сектора. В феврале регулятор объявил о решении объединить «Открытие» с другой санируемой им кредитной организацией — "Бинбанком" . В июле зампред ЦБ Василий Поздышев объявил, что банки завершат объединение в начале следующего года. Согласно стратегии объединенный банк намерен нарастить чистую прибыль в 2020 г. до 68 млрд руб.