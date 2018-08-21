Чистая прибыль банка «ФК Открытие» по МСФО в I полугодии снизилась на 12%

МОСКВА, 21 авг ПРАЙМ. Чистая прибыль банка «ФК Открытие» по МСФО в первом полугодии снизилась на 12,1% и составила 1,815 миллиарда рублей, при этом чистый убыток во втором квартале составил 3,232 миллиарда рублей против прибыли в 1,707 миллиарда годом ранее, сообщается в отчете кредитной организации.

Прибыль до расходов по налогу на прибыль в первом полугодии выросла на 32,7%, до 4,558 миллиарда рублей. Операционные доходы выросли в 1,6 раза и составили 43,385 миллиарда рублей. Процентные расходы составили 36,135 миллиарда рублей, упав в 2,1 раза, процентные доходы — 73,667 миллиарда рублей, снизившись в 1,3 раза.

При этом убыток до расходов по налогу на прибыль во втором квартале составил 1,958 миллиарда рублей против прибыли в 2,886 миллиарда рублей годом ранее. Операционные доходы выросли в 1,2 раза и составили 18,445 миллиарда рублей.

Активы банка по состоянию на 30 июня составили 1,978 триллиона рублей, снизившись с конца прошлого года в 1,3 раза. Обязательства банка также сократились — на отчетную дату они составили 1,721 триллиона рублей, показав снижение в 1,4 раза.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС «Открытие» и Бинбанк . В начале февраля регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих активов, а в марте уточнял, что процесс объединения планируется провести до 1 апреля 2019 года. Ранее в августе зампред Банка России Василий Поздышев сообщил журналистам, что банк «Открытие» и Бинбанк завершат объединение в начале следующего года.