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«Открытие холдинг» назвал «объективную» цену для продажи бренда банку «ФК Открытие»
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«Открытие холдинг» назвал «объективную» цену для продажи бренда банку «ФК Открытие» 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Банк «ФК Открытие» предложил «Открытие холдингу» продать все товарные знаки группы «Открытие» за 4,5 млрд рублей, однако холдинг считает оценку в 16,35 млрд рублей, данную международным агентством Brand Finance, более объективной, сообщили RNS в пресс-службе холдинга.
«Банк предлагает выкупить все товарные знаки группы «Открытие» за 4,5 млрд рублей, отказываясь от других оценок. Оценка, данная международным агентством Brand Finance (16,35 млрд рублей), представляется нам гораздо более объективной. Бренд сам по себе может давать весомый доход его владельцу за счет роялти», — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Открытие холдинга» отметили, что холдинг не искал покупателя товарных знаков группы на открытом рынке, и на данный момент потенциальная сделка с «ФК Открытие» находится в стадии обсуждения. В пресс-службе банка «ФК Открытие» сообщили RNS, что переговоры находятся уже на завершающей стадии: «Банк «Открытие» ведет переговоры о покупке бренда «Открытие» у действующих владельцев. В настоящий момент переговоры находятся в завершающей стадии, окончательная конфигурация сделки уточняется».
При этом в «ФК Открытие» уточнили, что цена сделки будет определена с учетом результатов независимой оценки, а средства, вырученные владельцами от реализации товарных знаков, как и от реализации прочих активов, будут направляться в погашение задолженности перед банком.
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