Власти Югры решают, что делать с небывалым бюджетным профицитом

Правительство Югры пока не решило, куда будут направлены дополнительные доходы бюджета региона, полученные по итогам первых шести месяцев текущего года. Конкретное решение, пояснили корреспонденту «ФедералПресс» в департаменте общественных и внешних связей, будет отдельно вынесено на заседание властей.

«Окончательного решения по распределению этих средств еще нет. Оно также будет приниматься отдельным распоряжением правительства Югры», — сообщили в ведомстве. Отметим, что общий профицит бюджета округа по итогам первого полугодия составил 23,82 млрд рублей при общей сумме доходов казны в 119,1 млрд рублей. Резкий скачок обусловлен повышением налоговых поступлений вдвое от первоначального плана на год — в общей сложности в казну по данным статьям поступили 114 млрд рублей. Основой для роста стал налог на прибыль: его поступления составили 52,2 млрд рублей, втрое превысив доходы аналогичного периода прошлого года.

«Рост поступлений налога сложился в связи с получением положительного финансового результата деятельности компаний топливно-энергетического комплекса, в то время как в прошлом году, ввиду получения крупнейшим налогоплательщиком убытка за счет курсовых разниц по обязательствам в иностранной валюте, был осуществлен возврат излишне уплаченной суммы налога из бюджета», — говорится в пояснительной записке к отчету департамента финансов Югры об исполнении бюджета. Расходы окружной казны за первое полугодие исполнены в сумме 95,3 млрд рублей, что составляет 45,1% от годового плана. При этом, подчеркивают в правительстве региона, темпы роста расходов в сравнении с прошлым годом составили 110,2%.

«Расходы в основном реализуются в рамках государственных программ — 94,4 млрд рублей. Непрограммные расходы исполнены в сумме 0,9 млрд рублей. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципалитетов за полугодие сложились в сумме 36,5 миллиарда рублей», — отметила в ходе заседания правительства директор департамента финансов, замгубернатора Югры Вера Дюдина

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