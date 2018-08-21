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ЦБ перестал бояться за будущее рубля
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ЦБ перестал бояться за будущее рубля 

Lenta.ru 12 минут назад
Центробанк возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, следует из статистических данных на сайте регулятора. Закупки прекратились в начале августа после резкого ослабления рубля.
17 августа ЦБ закупил иностранную валюту на 17,5 миллиарда рублей. Расчеты по этим сделкам были произведены 20 августа.
Это больше, чем ежедневный объем закупок по планам Минфина, которые ведомство озвучило в начале августа. Тогда говорилось о 16,7 миллиарда рублей, на которые регулятор должен был закупать валюту для министерства в период с 7 августа по 6 сентября. Общий объем закупок должен был составить 383,2 миллиарда рублей.
Эти деньги представляют собой нефтегазовые сверхдоходы бюджета от превышения фактической цены на нефть над запланированной. Купленная валюта направляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила.
8 августа объем закупок был сокращен до 8,4 миллиарда из-за резкого ослабления рубля на фоне объявления о новых антироссийских санкциях со стороны США. С 9 августа закупки прекратились, чтобы не ослаблять рубль еще больше.
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