В Петербурге растет спрос на аренду элитного жилья

По оценке аналитиков группы Active, элитный сегмент на рынке долгосрочной аренды Санкт-Петербурга демонстрирует высокие темпы роста.

По их данным, в первом полугодии 2018 года спрос увеличился на 20%. Также существенно изменилась структура спроса на элитные квартиры. В 2017 году среди арендаторов были популярны многокомнатные квартиры: трехкомнатные — 37%, четырехкомнатные и более — 32%. В 2018 году интерес сместился в сторону однокомнатных квартир. Их доля составила 37%.

В первом полугодии 2018 году цена элитной аренды в среднем увеличилась 5% относительно аналогичного периода 2017 года.

Наибольший рост наблюдался в сегменте однокомнатных квартир: их аренда подорожала на 43% (с 67 тысяч рублей до 96 тысяч рублей в месяц).

Рост стоимости двухкомнатных квартир составил в среднем 20%. При этом многокомнатные объекты, наоборот, немного потеряли в цене, с начала 2018 года они стали доступнее на 9%.

На сегодня больше половины объема предложения премиум-сегмента сосредоточено на Крестовском острове, а самыми востребованными остаются Центральный и Петроградский районы.