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В Петербурге растет спрос на аренду элитного жилья
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В Петербурге растет спрос на аренду элитного жилья 

АСН-Инфо 20 минут назад
Фото: АСН-Инфо
По оценке аналитиков группы Active, элитный сегмент на рынке долгосрочной аренды Санкт-Петербурга демонстрирует высокие темпы роста.
По их данным, в первом полугодии 2018 года спрос увеличился на 20%. Также существенно изменилась структура спроса на элитные квартиры. В 2017 году среди арендаторов были популярны многокомнатные квартиры: трехкомнатные — 37%, четырехкомнатные и более — 32%. В 2018 году интерес сместился в сторону однокомнатных квартир. Их доля составила 37%.
В первом полугодии 2018 году цена элитной аренды в среднем увеличилась 5% относительно аналогичного периода 2017 года.
Наибольший рост наблюдался в сегменте однокомнатных квартир: их аренда подорожала на 43% (с 67 тысяч рублей до 96 тысяч рублей в месяц).
Рост стоимости двухкомнатных квартир составил в среднем 20%. При этом многокомнатные объекты, наоборот, немного потеряли в цене, с начала 2018 года они стали доступнее на 9%.
На сегодня больше половины объема предложения премиум-сегмента сосредоточено на Крестовском острове, а самыми востребованными остаются Центральный и Петроградский районы.
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