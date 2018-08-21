Объем собственных ресурсов банков Московского региона в I полугодии снизился на 0,4%

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ) в I полугодии 2018 года уменьшился на 0,4%, до 4 589,5 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Это произошло вследствие сокращения общего финансового результата деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) на 7,5%, до 534,6 млрд рублей. Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков выросла на 1,3%, до 4 054,8 млрд рублей. За I полугодие 2018 года банки Московского региона получили прибыль в размере 299,7 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года — прибыль в размере 327,4 млрд рублей).