Ещё
Доля ипотечных сделок на покупку элитной недвижимости выросла на 11% за семь месяцев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.44
77.45
77.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.20
–0.14 Золото
1195.23
+0.00 РТС
1061.61
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1519
–0.0080
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Доля ипотечных сделок на покупку элитной недвижимости выросла на 11% за семь месяцев 

Банки.ру 1 час назад
Доля ипотечных сделок по договору долевого участия на покупку недвижимости из элитного сегмента выросла на 11% за январь—июль 2018 года. Доля таких сделок составила 19%. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитического центра Capital Group.
В бизнес-классе доля сделок по договору долевого участия с привлечением ипотечных средств составила 38%. Это на 7% выше показателя прошлого года за аналогичный период.
Продуктовый виджет
В целом, доля ипотечных сделок по договору долевого участия за семь месяцев 2018 года на первичном рынке жилой недвижимости старой Москвы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% и составила 47%.
По оценкам экспертов, с привлечением ипотеки уже оплачивается в среднем больше половины от общей стоимости жилья.
Банки.ру: последние новости
Курсы доллара и евро на 20 августа Ставропольпромстройбанк ввел новый вклад ЦБ рассчитал среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов за II квартал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал бояться за будущее рубля37
Американцы оставят Россию без газа476
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства79
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
ФРС США поможет рублю укрепиться
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение