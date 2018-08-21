Доля ипотечных сделок на покупку элитной недвижимости выросла на 11% за семь месяцев

Доля ипотечных сделок по договору долевого участия на покупку недвижимости из элитного сегмента выросла на 11% за январь—июль 2018 года. Доля таких сделок составила 19%. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитического центра Capital Group.

В бизнес-классе доля сделок по договору долевого участия с привлечением ипотечных средств составила 38%. Это на 7% выше показателя прошлого года за аналогичный период.

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В целом, доля ипотечных сделок по договору долевого участия за семь месяцев 2018 года на первичном рынке жилой недвижимости старой Москвы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% и составила 47%.

По оценкам экспертов, с привлечением ипотеки уже оплачивается в среднем больше половины от общей стоимости жилья.