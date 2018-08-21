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Игорный бизнес принёс бюджету Ленинградской области 14,2 млн рублей за полгода
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Игорный бизнес принёс бюджету Ленинградской области 14,2 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 39 минут назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ленинградской области за первую половину 2018 года составили около 15 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Комитета финансов Ленинградской области. Согласно отчёту об исполнении бюджета Ленинградской области, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 14,2 млн рублей. За июнь сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 2,8 млн рублей.
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