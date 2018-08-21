Роснедра объявили аукционы на три участка в ЯНАО с ресурсами 681 млрд кубометров газа

Роснедра объявили аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на трех нефтегазовых участках в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с ресурсами более 681 млрд кубометров газа (по категории Д1), следует из материалов Роснедр.

На аукцион выставлены Еркутаяхский и Толавэйский участки, а также участок Южно-Ямальский 6.

Стартовый платеж в аукционе на Еркутаяхский участок — 185,06 млн рублей, на Толавэйский участок — 127,76 млн рублей, на участок Южно-Ямальский 6 — 103,42 млн рублей.

Подведение итогов аукционов состоится 14 сентября 2018.

Еркутаяхский участок расположен в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ресурсы нефти на участке составляют: по категории Д1 — 6,68 млн тонн, Д2 — 21,12 млн тонн. Ресурсы газового конденсата оцениваются по категории Д1 — 16,33 млн тонн, Д2 — 13,97 млн тонн. Ресурсы газа составляют по категории Д1 — 350,24 млрд кубометров, Д2 — 112,26 млрд кубометров.

Толавэйский участок расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ресурсы нефти на участке составляют: по категории Д1 — 7,9 млн тонн, Д2 — 14,8 млн тонн. Ресурсы газового конденсата оцениваются: по категории Д1 — 9,2 млн тонн, Д2 — 12,8 млн тонн. Ресурсы газа составляют: по категории Д1 — 130,8 млрд кубометров, Д2 — 102,4 млрд кубометров.

Участок Южно-Ямальский 6 расположен в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ресурсы нефти на участке составляют: по категории Д1 — 3,8 млн тонн, Д2 — 12 млн тонн. Ресурсы газового конденсата оцениваются по категории Д1 — 9,3 млн тонн, Д2 — 8 млн тонн. Ресурсы газа составляют по категории Д1 — 200 млрд кубометров, Д2 — 64,1 млрд кубометров.