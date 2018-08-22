Ипотечный портфель Сбербанка вырос до рекордного уровня

Портфель ипотечных кредитов Сбербанка в августе достиг рекордного уровня: 3,3 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.

За этот год Сбербанк успел уже выдать 448 000 ипотечных кредитов на общую сумму 828 млрд руб., что составляет рост год к году 74% (данные на 1 августа 2018 г.).

Портфель ипотечных кредитов Сбербанка достиг 3 трлн руб. в марте. Президент банка Герман Греф объяснял это снижением процентных ставок. По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 г. станет рекордным из-за снижения ставки ЦБ , которая ведет к падению ставок по ипотеке.

В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это больше половины всех выдач российских банков, которые составили 2,02 трлн руб.