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Ипотечный портфель Сбербанка вырос до рекордного уровня
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Ипотечный портфель Сбербанка вырос до рекордного уровня 

Ведомости 39 минут назад
Фото: superomsk.ru
Портфель ипотечных кредитов Сбербанка в августе достиг рекордного уровня: 3,3 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.
За этот год Сбербанк успел уже выдать 448 000 ипотечных кредитов на общую сумму 828 млрд руб., что составляет рост год к году 74% (данные на 1 августа 2018 г.).
Портфель ипотечных кредитов Сбербанка достиг 3 трлн руб. в марте. Президент банка Герман Греф объяснял это снижением процентных ставок. По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 г. станет рекордным из-за снижения ставки ЦБ, которая ведет к падению ставок по ипотеке.
В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это больше половины всех выдач российских банков, которые составили 2,02 трлн руб.
Во второй половине лета некоторые российские банки стали ухудшать условия кредитования покупателей жилья, следует из данных мониторинга маркетингового агентства Мarcs. К примеру, ипотечные ставки по некоторым программам повысили Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк.
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