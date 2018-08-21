На Кубани в январе-июле 2018 г. оборот общепита вырос на 2,4%

В Краснодарском крае оборот общественного питания в январе-июле 2018 года увеличился, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, на 2,4% и составил 36,6 млрд рублей, сообщает Краснодарстат.

Оборот предприятий, основным видом деятельности которых является общественное питание, без учета субъектов малого бизнеса за отчетный период достиг 5,8 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», обороты розничной и оптовой торговли на Кубани в январе-июле 2018 года выросли на 3,2% и 3% соответственно. Оборот розничной торговли составил 719,3 млрд рублей, оптовой — 933,1 млрд рублей.