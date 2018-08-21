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На Кубани в январе-июле 2018 г. оборот общепита вырос на 2,4%
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На Кубани в январе-июле 2018 г. оборот общепита вырос на 2,4% 

Деловая газета. Юг 11 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае оборот общественного питания в январе-июле 2018 года увеличился, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, на 2,4% и составил 36,6 млрд рублей, сообщает Краснодарстат.
Оборот предприятий, основным видом деятельности которых является общественное питание, без учета субъектов малого бизнеса за отчетный период достиг 5,8 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», обороты розничной и оптовой торговли на Кубани в январе-июле 2018 года выросли на 3,2% и 3% соответственно. Оборот розничной торговли составил 719,3 млрд рублей, оптовой — 933,1 млрд рублей.
Деловая газета. Юг: последние новости
На Кубани во II квартале 2018 года средний размер потребкредита вырос на 39,7% Задолженность предприятий Кубани по зарплате в июле 2018 года выросла на 27% Средний размер автокредита в Краснодарском крае в I полугодии 2018 г. вырос на 12,7%
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