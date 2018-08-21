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Чистая прибыль Райффайзенбанка во II квартале снизилась на 2,4% — до 7,75 млрд рублей
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Чистая прибыль Райффайзенбанка во II квартале снизилась на 2,4% — до 7,75 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Чистая прибыль Райффайзенбанка во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,4% — до 7,75 млрд руб., следует из отчета банка по МСФО.
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