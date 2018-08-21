Чистая прибыль Райффайзенбанка во II квартале снизилась на 2,4% — до 7,75 млрд рублей

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Оборот розничной торговли в России в июле вырос на 2,5% — до 2,64 трлн рублей

Роснедра объявили аукционы на три участка в ЯНАО с ресурсами 681 млрд кубометров газа

МЭР сообщило об ускорении темпов роста ВВП в июле до 1,8%