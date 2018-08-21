Специалисты рассчитали минимальную стоимость коньяка, вина и шампанского

20 августа состоялось совещание рабочей группы под эгидой Росалкогольрегулирования с участием более шестидесяти организаций, формирующих алкогольный рынок России, сообщает новостной источник ИНТЕРфакс . На совещании были просчитаны и обновлены минимальные цены на некоторые позиции алкогольной продукции с учетом производственных затрат.

По данным агентства, рекомендуемая розничная цена на бутылку коньяка объемом 0.5 литра поднялась с 371 рубля до 500 рублей за бутылку. Вино окажется на прилавках магазинов с ценником от 110 рублей, а шампанские вина с цены в 150 рублей подорожают до 175 рублей.

В настоящий момент просчитывается рекомендуемая минимальная стоимость бутылки водки объемом 0.5 литра.