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Фондовый рынок сохраняет стабильность
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Фондовый рынок сохраняет стабильность 

News.ru 58 минут назад
Фото: News.ru
Российский фондовый рынок чувствует себя уверенно в преддверии новых санкций со стороны США. Поскольку новость о санкциях уже отыграна по большей части рынком и 22 августа можно зафиксировать лишь волатильность из-за некоторой эмоциональности участников торгов.
Стабильность нефтяного рынка оказывает дополнительную поддержку рынку, и инвесторы в первую очередь будут остерегаться финансового сектора и больше инвестировать в нефтяной. Также инвесторов привлекают компании, которые имеют возможность избежать изъятия сверхприбылей в размере до 500 млрд рублей.
«Алроса» может продолжить рост до уровня 100 рублей за акцию. «Северсталь» в данный момент находится возле значимого уровня сопротивления в районе 1050,5 рубля, что может скорректировать, если не произойдет пробоя. НЛМК имеет потенциал роста до 175 рублей, от уровня поддержки 150 рублей за акцию.
«Polymetal находится в жесткой консолидации на протяжении нескольких дней. И мы можем увидеть продолжение набора позиции в диапазоне от 529 рублей до 578 рублей. Бумаги компании «Полюс» будут интересны инвесторам от уровня 4000 рублей. Из нефтяных компаний «Роснефть» и «Татнефть» продолжают рост за счёт активности инвесторов. В целом российский фондовый рынок дает подсказки участникам рынка в чего стоит вкладывать на фоне нестабильной геополитической ситуации», — говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Американский фондовый рынок продолжил рост на фоне ожиданий положительного исхода переговоров между США и Китаем по поводу урегулирования вопросов в торговле между странами. По сравнению со II кварталом заработка и существенными экономическими показателями, инвесторы обращают свое внимание на предстоящие новости из Федерального резерва.
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