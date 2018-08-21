Фондовый рынок сохраняет стабильность

Российский фондовый рынок чувствует себя уверенно в преддверии новых санкций со стороны США. Поскольку новость о санкциях уже отыграна по большей части рынком и 22 августа можно зафиксировать лишь волатильность из-за некоторой эмоциональности участников торгов.

Стабильность нефтяного рынка оказывает дополнительную поддержку рынку, и инвесторы в первую очередь будут остерегаться финансового сектора и больше инвестировать в нефтяной. Также инвесторов привлекают компании, которые имеют возможность избежать изъятия сверхприбылей в размере до 500 млрд рублей.

«Алроса» может продолжить рост до уровня 100 рублей за акцию. «Северсталь» в данный момент находится возле значимого уровня сопротивления в районе 1050,5 рубля, что может скорректировать, если не произойдет пробоя. НЛМК имеет потенциал роста до 175 рублей, от уровня поддержки 150 рублей за акцию.

«Polymetal находится в жесткой консолидации на протяжении нескольких дней. И мы можем увидеть продолжение набора позиции в диапазоне от 529 рублей до 578 рублей. Бумаги компании «Полюс» будут интересны инвесторам от уровня 4000 рублей. Из нефтяных компаний «Роснефть» «Татнефть» продолжают рост за счёт активности инвесторов. В целом российский фондовый рынок дает подсказки участникам рынка в чего стоит вкладывать на фоне нестабильной геополитической ситуации», — говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.