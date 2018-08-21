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Средний размер «займа до зарплаты» за год сократился на 22,8%
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Средний размер «займа до зарплаты» за год сократился на 22,8% 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") снизился во 2 квартале 2018 г. на 22,8% до 9,5 тыс. руб. с 12,3 тыс. руб. во 2 квартале 2017 г., по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом самая значительная динамика снижения среднего размера «займа до зарплаты» (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) во 2 квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Алтайском (-33,0%) и Приморском (-30,7%) краях, Волгоградской (-29,5%) и Владимирской (-29,5%) областях, а также Республике Татарстан (-28,7%).
Меньше всего средний размер микрозайма сократился в Республике Башкортостан (-11,2%), Архангельской (-11,9%), Кировской (-13,3%), Белгородской (-13,3%) и Оренбургской (-15,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 22,1% и 23,8% соответственно.
Самое большое значение среднего размера «займа до зарплаты» (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) во 2 квартале 2018 г. зафиксировано в Москве (16,9 тыс. руб.), Московской области (13,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (13,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,5 тыс. руб.) и Брянской области (10,1 тыс. руб.).
В то же время, самый низкий показатель среднего размера микрозайма отмечен в Забайкальском крае (7,1 тыс. руб.), Кемеровской (7,1 тыс. руб.), Алтайском крае (7,1 тыс. руб.), Удмуртской Республике (7,6 тыс. руб.) и Кировской области (7,7 тыс. руб.).
"Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков, прежде всего, в части увеличения выдачи кредитных карт, а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов", — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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