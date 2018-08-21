«Росгосстрах» стал меньше, да лучше

Размер премий «Росгосстраха» за первое полугодие этого года сократился на 44,5% до 28,1 млрд руб. против 50,6 млрд годом ранее, следует из его отчетности за II квартал. Выплаты страховщика упали еще сильнее — в 2,4 раза до 22 млрд руб., говорится там.

«Росгосстрах» целенаправленно занимается оздоровлением портфеля, в котором раньше значительная часть приходилась на убыточные договоры ОСАГО, «множившие отрицательный результат работы», объясняет результаты представитель страховщика. Отчетность это подтверждает. Сильнее всего «Росгосстрах» сократил сборы по ОСАГО: 9,3 млрд руб. против 22,4 млрд годом ранее. В прошлом году «Росгосстрах» начал сворачивать бизнес по ОСАГО. В IV квартале его доля на этом рынке составила около 10% против почти 40% в 2015 г. Стратегия «Росгосстраха» предусматривает, что к 2021 г. на ОСАГО должно приходиться только 15% сборов.

Представитель «Росгосстраха» утверждает, что за счет более жесткого управления качеством продаж и урегулирования убытков «удалось разорвать порочный круг ОСАГО», которое в первом полугодии стало прибыльным. Правда, рентабельность его низка, отмечается в отчете страховщика. Сейчас доля ОСАГО в его портфеле составляет 32% (36% по итогам 2017 г.), остальные добровольные виды страхования (каско, имущество физических лиц) выросли на 10% и теперь занимают половину портфеля, продолжает представитель компании. Портфель «Росгосстраха» стал более сбалансированным, что отразилось на финансовых результатах, отмечает представитель компании.

В первом полугодии «Росгосстрах» получил чистую прибыль в 2,4 млрд руб. против 15,6 млрд убытка годом ранее.

«Росгосстрах» впервые получил убыток в 5 млрд руб. в 2015 г., и с тех пор он только рос. За 2017 г. «Росгосстрах» получил рекордный убыток — до 55,6 млрд руб. Акционер компании — банк «ФК Открытие» — в 2017 г. вложил в «Росгосстрах» 106 млрд руб.

Получить прибыль по итогам полугодия «Росгосстраху» удалось в основном за счет сокращения коэффициента убыточности (отношение выплат и других расходов к сборам): в январе — июне 2017 г. он составлял 103%, а в первом полугодии этого года снизился до 61%, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. В результате страховая деятельность принесла 4 млрд руб. против 20 млрд руб. убытка годом ранее, продолжает он. В остальном прогресса нет, указывает Бредихин: инвестиционный доход снизился с 3,7 млрд до 0,7 млрд руб., общие и административные расходы возросли с 3,9 млрд до 4,3 млрд руб.

По итогам года страховщик планирует получить прибыль — впервые после трех убыточных лет, но она будет небольшой — всего 0,5 млрд руб., говорил гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай.

«ФК Открытие» на запрос не ответил.