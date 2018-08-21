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На Кубани средний размер микрозайма во II квартале 2018 г. сократился на 28%
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На Кубани средний размер микрозайма во II квартале 2018 г. сократился на 28% 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае во втором квартале 2018 года средний размер микрозайма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 28,3% и составил 9,5 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По этому показателю Кубань занимает 11 место среди регионов России. Самое большое значение среднего «займа до зарплаты» зафиксировано в Москве (16,9 тыс. рублей). Также в тройку лидеров входят Московская область (13,9 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (13 тыс. рублей). Самый низкий показатель — 7,1 тыс. рублей — отмечен в Забайкальском, Алтайском краях и Кемеровской области.
В целом по стране во 2 квартале 2018 года средний размер микрозайма сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,8% и составил 9,5 тыс. рублей.
«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков, а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Деловая газета. Юг: последние новости
Средний размер автокредита в Краснодарском крае в I полугодии 2018 г. вырос на 12,7% Задолженность предприятий Кубани по зарплате в июле 2018 года выросла на 27% Рост доходов бюджета Краснодара с начала 2018 года составил 6%
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