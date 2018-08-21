Где самое доступное жилье в России: топ-10 регионов

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Специалисты федерального портала «Мир квартир» составили рейтинг регионов с самым доступным жильем в России.

Эксперты подсчитали, за сколько лет семья из двух работающих человек сможет накопить на квартиру, если ежемесячно будет откладываться зарплата одного из них.

Или если один человек будет ежемесячно откладывать всю зарплату, существуя на дополнительные доходы — от подработки, поступлений от сдачи квартиры в аренду.

При этом не учитывались проценты по депозиту, возможность воспользоваться ипотекой.

Ниже мы расскажем о регионах России с самым доступным жильем. 1. Коми

Средняя зарплата в месяц: 55830 рублей

Средняя цена квартиры: 2079335 рублей

Количество лет: 3,1 Выяснилось, что самое доступное жилье находится в северных регионах — республике Коми, Мурманской области, Якутии, Тюменской области и Ямало-Ненецком АО.

Откладывая высокую северную зарплату, квартиру в новостройке там можно приобрести всего за три с небольшим года. 2. Мурманская область

Средняя зарплата в месяц: 61059 рублей

Средняя цена квартиры: 2421055 рублей

Количество лет: 3,3 Численность населения области, по данным Росстата, составляет 753 557 человек в 2018 году.

Мурманская область является одним из северных регионов с доступным жильем.

Здесь достаточно высокие средние зарплаты по сравнению с другими регионами России, но при этом довольно низкие цены на жилье. 3. Якутия

Средняя зарплата в месяц: 77581 рублей

Средняя цена квартиры: 3096040 рублей

Количество лет: 3,3 Якутия входит в Дальневосточный федеральный округ, является частью Дальневосточного экономического района.

Этот регион отличается высоким природно-ресурсным потенциалом.

Промышленность Якутии ориентирована на добычу и обогащение сырья, республика богата природными ресурсами.

На территории Якутии находится крупнейшее в стране Эльконское урановое месторождение с разведанными запасами около 344 тысяч тонн. 4. Тюменская область

Средняя зарплата в месяц: 77614 рублей

Средняя цена квартиры: 3111798 рублей

Количество лет: 3,3 В области находится основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.

Здесь высокие средние зарплаты, в связи с чем регион стабильно занимает высокие места в рейтинге качества жизни по России. 5. ЯНАО

Средняя зарплата в месяц: 117682 рублей

Средняя цена квартиры: 4921985 рублей

Количество лет: 3,5 Основой экономики Ямало-Ненецкого автономного округа является добыча нефти и газа.

Основным добытчиком газа является ОАО «Газпром» на долю которого приходится примерно 90% всей добычи газа в округе.

Здесь высокие зарплаты при достаточно умеренных ценах на недвижимость. 6. ХМАО

Средняя зарплата в месяц: 78191 рублей

Средняя цена квартиры: 3896801 рублей

Количество лет: 4,2 Округ является экономически самодостаточным регионом-донором. Основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.

Экономика автономного округа имеет приоритетными сектора добычи углеводородного сырья, в автономном округе также развивается энергетика, строительство, развитие транспортной инфраструктуры и другие отрасли. 7. Томская область

Средняя зарплата в месяц: 45680 рублей

Средняя цена квартиры: 2515886 рублей

Количество лет: 4,6 Томская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа.

В области невысокие цены на недвижимость, при этом средние заработные платы также достаточно высокие, что делает недвижимость доступной для среднестатистической семьи. 8. Бурятия

Средняя зарплата в месяц: 36971 рублей

Средняя цена квартиры: 2118183 рублей

Количество лет: 4,8 В Бурятии 6 городов, 12 посёлков городского типа и 631 сельский населённый пункт.

Численность населения республики по данным Росстата составляет 984 511 человек в 2018 году.

В регионе невысокие цены на недвижимость, в связи с чем регион входит в число субъектов с самой доступной недвижимостью в России. 9. Вологодская область

Средняя зарплата в месяц: 35221 рублей

Средняя цена квартиры: 2052378 рублей

Количество лет: 4,9 В европейской части страны и в средней полосе наиболее доступны квартиры в Вологодской области, где копить на них придется меньше пяти лет, а также в Челябинской, Оренбургской, Брянской и Рязанской областях, где жители будут откладывать зарплату чуть более пяти лет. 10. Омская область

Средняя зарплата в месяц: 34203 рублей

Средняя цена квартиры: 2053625 рублей

Количество лет: 5 Замыкает десятку регионов с самым доступным жильем Омская область, где на покупку квартиры среднестатистической семье придется копить 5 лет.

Самое недоступное жилье — в столицах и на российском Юге. Больше всего не повезло жителям курортов, которые, получая сравнительно небольшую зарплату, должны будут дорого платить за квартиры, цены на которые взвинтил спрос со стороны приезжих.

Крымчанин должен будет копить целых 13,6 лет, житель Севастополя — 12,8. То же касается и курортов Краснодарского края (средний срок по региону — 9,8 лет), и Калининградской области (8,7 лет).

Хотя последняя находится не на Юге, но тоже у моря и относится к курортным регионам.