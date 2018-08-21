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Продажи недвижимости в Австрии бьют рекорды
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Продажи недвижимости в Австрии бьют рекорды 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным компании RE/Max, точное число сделок с недвижимостью в Австрии за первое полугодие 2018-го составило 64 901. Объем продаж за этот период достиг €15,6 млрд Это на 12,5% больше, чем годом ранее, на 21% больше, чем в 2016 году и на 31% превышает показатели 2015 года. Самыми популярными регионами для покупки недвижимости стали Грац, Инсбрук-Ланд и Линц. Самым большим спросом, по словам экспертов RE/Max, пользовались объекты для собственного проживания. Также не теряет актуальности приобретение с инвестиционными целями и для жизни на пенсии. Динамика покупательской активности существенно разнится в зависимости от региона. Так, в Вене продажи в годовом исчислении выросли на 15%, в Штирии — на 15,1%, в Верхней Австрии — на 12%, в Форарльберге — на 9,2%. В то же время они упали на 4,9% в Бургенланде и на 5,4% в Зальцбурге. Объем продаж недвижимости в Вене поставил очередной рекорд, составив 31,9% от общего показателя по стране. Это больше, чем суммарный показатель по Бургенланду, Каринтии, Форарльбергу, Зальцбургу и Тиролю вместе взятых. Кстати, цены на жильё в стране подскочили на 7,3% в первом квартале 2018 года, согласно индексу, составленному Центральным банком Австрии.
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