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Какой прожиточный минимум в Белгородской области в 2018 году?
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Какой прожиточный минимум в Белгородской области в 2018 году?
АиФ
57 минут назад
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АиФ
Величина прожиточного минимума в регионе за II квартал 2018 года составила:
в расчете на душу населения — 8 376 рублей, для трудоспособного населения — 8 995 рублей, для пенсионеров — 6 951 рубль, для детей — 8 291 рубль.
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