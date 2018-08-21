Какой прожиточный минимум в Белгородской области в 2018 году?

Величина прожиточного минимума в регионе за II квартал 2018 года составила: в расчете на душу населения — 8 376 рублей, для трудоспособного населения — 8 995 рублей, для пенсионеров — 6 951 рубль, для детей — 8 291 рубль.